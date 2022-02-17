Команда Вернидуба снова в огне! «Шериф» обыграл «Брагу» на своем поле
В первом стыковом матче Лиги Европы «Шериф» сенсационно победил «Брагу».
Команда Юрия Вернидуба забила по мячу в каждом из таймов и выдержала натиск соперника, который доминировал на протяжении всех 90 минут.
Ответный матч – 24 февраля, через неделю в Португалии.
Лига Европы, стыковые матчи
«Шериф» – «Брага» 2:0
Голы: Тилль, 43, пен, Траоре, 82
«Шериф»: Атанасиадис, Эвангелу, Раделич, Петро, Джульен, Бруно, Тилль (Кожокарь, 90), Николов (Киабу, 89), Яхшибоев (Белоусов, 89), Траоре, Янсане (Абдулбасит, 78).
«Брага»: Матеус, Ян Коуто, Оливейра, Тормена, Бруну Родригеш, Андре Каштру (Андре Орта, 64), Эль-Мусрати, Медейруш (Фернандеш, 79; Фале, 86), Рикарду Орта, Витор Оливейра (Абель Руис, 64), Родригу Гомеш (Моура, 64).
Предупреждение: Петро (15).
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