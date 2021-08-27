Команды из Армении и Эстонии впервые в истории сыграют в групповом раунде еврокубка

Жеребьевка Лиги конференций состоится 27 августа

Фото: ФК Флора

Команды из Армении и Эстонии впервые в истории сыграют в групповом раунде еврокубка.

«Алашкерт» и «Флора», соответственно, сыграют на групповом этапе Лиги конференций.

Чемпион Армении начинал с квалификации Лиги чемпионов, но вылетел во 2-м раунде от молдавского «Шерифа». В квалификации Лиги Европы команда прошла казахстанский «Кайрат» и едва не выбила «Рейнджерс», но пройти шотландцев не смогла и вылетела в Лигу конференций.

Также впервые на групповом этапе будет представлена «Флора». Чемпион Эстонии также начинал с квалификации ЛЧ, но во втором раунде уступил польской «Легии». Также команда выбыла от кипрской «Омонии» в квалификации Лиги Европы, а вот отборе Лиги конференций прошла ирландский «Шемрок Роверс».

Также впервые в группу еврокубка вышла команда из Гибралтара. Жеребьевка пройдет 27 августа.