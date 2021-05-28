Конате станет игроком «Ливерпуля» в ближайшие 48 часов

Команда нуждается в новом центральном защитнике

Ибрагима Конате / фото - Goal

«Ливерпуль» выкупит защитника «Лейпцига» Ибрагима Конате уже в ближайшие двое суток, сообщает The Times.

В контракте защитника прописана сумма отступных в размере 41 миллиона евро. Мерсисайдцы планируют как можно быстрее активировать клаусулу и уже начинать работу с 22-летним французом.

Юрген Клопп ранее заявил, что именно проблемы в центре обороны «красных» помешали команде добиться успеха. Почти одновременно травмировались три основных защитника команды: Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип. Дыру в центре обороны тренер пытался заткнуть игроком резервной команды Натаниэлем Филлипсом, и даже полузащитниками Джорданом Хендерсоном и Фабиньо. Именно поэтому в клубе подписание Конате считают приоритетным.

В минувшей кампании француз провел за «Лейпциг» 21 матч во всех турнирах и записал на свой счет 1 забитый мяч.

Напомним, «Ливерпуль» хочет подписать лидера «Лестера».