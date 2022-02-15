Зинченко – в заявке «Манчестер Сити» на матч Лиги чемпионов
Конец доверию? Гвардиола поставил центрального защитника на позицию Зинченко в первом матче плей-офф ЛЧ
«Горожане» на выезде сыграют против лиссабонского «Спортинга»
15 февраля 21:30
Александр Зинченко / Фото - Getty Images
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонский «Спортинг» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола и наставник «львов» Рубен Аморим определились с составами на игру. Отметим, что испанский специалист предпочел слева номинально центрального защитника Джона Стоунза украинцу Александру Зинченко.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить сегодня, 15 февраля, на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Спортинг» – «Манчестер Сити».
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