Конец эпохи. Марсело скорее всего покинет «Реал»

Боссы клуба устали от блеклой игры бразильца

Марсело / фото - gettyimages

Левый защитник мадридского «Реала» Марсело может этим летом покинуть родной клуб, сообщает Marca. Руководство клуба воспринимает уход бразильца как должное. Спустя 15 лет в стане «сливочных» бразильцу придется искать для себя новую команду.

Легендарный ветеран окончательно потерял доверие клуба. Они считают, что игрок уже не тянет уровень «Реала».

В сезоне 18/19 бразилец проиграл конкуренцию Серхио Регилону, но после возвращения Зинедина Зидана получил второй шанс, и поровну поделил игровое время с новичком команды Ферланом Менди.

В текущем сезоне главный тренер всё чаще отдавал предпочтение французу, а когда тот травмировался, то предоставил шанс юному Мигелю Гутьерресу.

В нынешней кампании Марсело провел на поле лишь 1329 минут, за которые отдал 4 результативных паса.

Напомним, ранее «сливочные» продлили контракт с Лукой Модричем.