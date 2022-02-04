Конкурент Малиновского не попал в заявку «Аталанты» на Лигу Европы из-за психологических проблем

Иличич не поможет своей команде в еврокубках

Йосип Иличич / Фото: Eurosport

Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич не попал в заявку команды на Лигу Европы, сообщает Football Italia.

По информации источника, у 34-летнего Иличича психологические проблемы. Решение о том, чтобы не включать его в заявку на Лигу Европы, было обсуждено с самим футболистом.

В свою очередь, новичок «Аталанты» Жереми Бога был включен в заявку команды.

В стыковых матчах Лиги Европы «Аталанта» сыграет против «Олимпиакоса».