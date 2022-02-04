Малиновский: «Лига Европы – не Лига чемпионов, но здесь много сильных команд, и «Аталанта» хочет быть готовой»
Конкурент Малиновского не попал в заявку «Аталанты» на Лигу Европы из-за психологических проблем
Иличич не поможет своей команде в еврокубках
10:58
Йосип Иличич / Фото: Eurosport
Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич не попал в заявку команды на Лигу Европы, сообщает Football Italia.
По информации источника, у 34-летнего Иличича психологические проблемы. Решение о том, чтобы не включать его в заявку на Лигу Европы, было обсуждено с самим футболистом.
В свою очередь, новичок «Аталанты» Жереми Бога был включен в заявку команды.
В стыковых матчах Лиги Европы «Аталанта» сыграет против «Олимпиакоса».
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