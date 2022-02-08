Миколенко рассказал, с кем больше всего общается в «Эвертоне»
Конкурент Миколенко в «Эвертоне» выбыл до марта
У Лэмпарда почти нет альтернатив на позиции украинца
13:04
Бен Годфри / Фото - Эвертон
Защитник «Эвертона» Бен Годфри получил травму в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Брентфорда» (4:1). 24-летнего игрока заменил Йерри Мина.
Обследование выявило у англичанина разрыв подколенного сухожилия. Он выбыл до марта, сообщает пресс-служба клуба.
«Ириски» проведут в феврале четыре матча АПЛ. Команда сыграет против «Ньюкасла», «Лидса», «Саутгемптона» и «Манчестер Сити».
Отметим, что Годфри в текущем сезоне выходил на позиции Виталия Миколенко. Ранее украинец назвал футболиста в числе одноклубников, с которыми общается.
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