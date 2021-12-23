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Конкурент оторвался от сборной Украины в рейтинге FIFA

Организация опубликовала итоговый список национальных команд за 2021 год
Футбол Сборная Украины
16:57
Конкурент оторвался от сборной Украины в рейтинге FIFA
Фото - УАФ

На официальном сайте FIFA опубликован итоговый рейтинг сборных. Его возглавила Бельгия. Следом идут Бразилия и Франция.

Несмотря на победу на чемпионате Европы, Италия занимает лишь шестую строчку. Аргентина, выигравшая Копа Америка, – пятая.

Украина сохранила свое 25-е место с 1 535.08 баллами. Команда Чили с 1 541.33 очками несколько оторвалась от преследовательницы.

Соперник «сине-желтых» в плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия заняла 38-ю строчку рейтинга. Потенциальные оппоненты в финале квалификации Австрия и Уэльс – 31-я и 19-й соответственно.

47-е место занимает еще один конкурент команды Александра Петракова в Лиге наций Ирландия. Армения – 92-я.

Ранее тренер сборной Ирландии Стивен Кенни заявил, что UEFA «подыграла» Украине и Шотландии в Лиге наций.

Сергей Стаднюк
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Теги

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