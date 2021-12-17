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Конкурент Роналду готов расторгнуть контракт для перехода в «Барселону»

Форвард МЮ не намерен находиться в тени
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 декабря 22:14
Конкурент Роналду готов расторгнуть контракт для перехода в «Барселону»
Эдинсон Кавани и Криштиану Роналду / Фото - TEAMTalk

Нападающий «Манчестер Юнайтде» Эдинсон Кавани намерен перейти в «Барселону». Об этом сообщает MundoDeportivo.

Каталонский клуб рассматривает уругвайца в качестве усиления атаки. Сам игрок готов расторгнуть действующий контракт ради трансфера.

В текущем сезоне Кавани провел лишь пять матчей в АПЛ. В них ему единожды удалось поразить ворота соперника.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави не исключил возможность победы команды в Примере.

Сергей Стаднюк
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Теги

Эдинсон Кавани Барселона (футбол)

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