Экс-игрок «Тоттенхэма» и «Барселоны» Паулиньо вернулся в Бразилию
Конкурент Роналду готов расторгнуть контракт для перехода в «Барселону»
Форвард МЮ не намерен находиться в тени
17 декабря 22:14
Эдинсон Кавани и Криштиану Роналду / Фото - TEAMTalk
Нападающий «Манчестер Юнайтде» Эдинсон Кавани намерен перейти в «Барселону». Об этом сообщает MundoDeportivo.
Каталонский клуб рассматривает уругвайца в качестве усиления атаки. Сам игрок готов расторгнуть действующий контракт ради трансфера.
В текущем сезоне Кавани провел лишь пять матчей в АПЛ. В них ему единожды удалось поразить ворота соперника.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави не исключил возможность победы команды в Примере.
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