Конкурент Яремчука по позиции может вернуться на родину

Форварду предложили долгосрочный контракт

Лука Вальдшмидт / Фото - UEFA

Нападающий «Бенфики» Лука Вальдшмидт может вернуться в Бундеслигу. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, немца намерен заполучить «Вольфсбург». Клуб предложил ему контракт до лета 2026 года.

Отмечается, что трансфер обойдется «волкам» в 12 млн евро. В составе «орлов» Вальдшмидт провел 43 матча. В них ему удалось отличиться 12 голами и 4 ассистами.

Ранее сообщалось, что немалую роль в вероятном уходе немца из «Бенфики» сыграло подписание Романа Яремчука.