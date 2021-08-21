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Конкурент Яремчука по позиции может вернуться на родину
Форварду предложили долгосрочный контракт
15:18
Лука Вальдшмидт / Фото - UEFA
Нападающий «Бенфики» Лука Вальдшмидт может вернуться в Бундеслигу. Об этом в своем твиттере сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, немца намерен заполучить «Вольфсбург». Клуб предложил ему контракт до лета 2026 года.
Отмечается, что трансфер обойдется «волкам» в 12 млн евро. В составе «орлов» Вальдшмидт провел 43 матча. В них ему удалось отличиться 12 голами и 4 ассистами.
Ранее сообщалось, что немалую роль в вероятном уходе немца из «Бенфики» сыграло подписание Романа Яремчука.