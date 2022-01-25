«Спортинг» уступил «Браге» и не сумел оторваться от «Бенфики» Яремчука
Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Нуньес отправился в расположение сборной
09:35
Роман Яремчук / Фото: Getty Images
Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес прибыл в расположение сборной Уругвая на игры отбора ЧМ-2022.
Отметим, что Нуньес является главным конкурентом украинца Романа Яремчука на позиции нападающего в «Бенфике».
28 января Уругвай встретится с Парагваем, а 2 февраля – с Венесуэлой.
За это время «Бенфика» проведет 2 встречи – против «Боавишты» 25 января в Кубке Португалии и с «Жил Висенте» 2 февраля в чемпионате Португалии.
Напомним, Яремчук стал худшим игроком «Бенфики» в последнем матче.
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