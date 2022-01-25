Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»

Нуньес отправился в расположение сборной

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес прибыл в расположение сборной Уругвая на игры отбора ЧМ-2022.

Отметим, что Нуньес является главным конкурентом украинца Романа Яремчука на позиции нападающего в «Бенфике».

28 января Уругвай встретится с Парагваем, а 2 февраля – с Венесуэлой.

За это время «Бенфика» проведет 2 встречи – против «Боавишты» 25 января в Кубке Португалии и с «Жил Висенте» 2 февраля в чемпионате Португалии.

Напомним, Яремчук стал худшим игроком «Бенфики» в последнем матче.