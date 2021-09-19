Миколенко: «Я сказал Яремчуку, что «Бенфика» отскочила, а он мне – то же самое в ответ»
Конкурент Яремчука снова травмировался
Харис Сеферович вернется в строй только после международной паузы
Фото: Vbet News
Нападающий «Бенфики» Харис Сеферович травмировался, сообщает A Bola.
29-летний нападающий получил мышечное повреждение и, по прогнозам, вернется в строй только после матчей сборных. Это уже вторая травма Сеферовича в этом сезоне. Ранее из-за повреждения он пропустил почти весь август.
Сеферович является конкурентом по позиции украинца Романа Яремчука.
Во время летнего трансферного окна Сеферовичем интересовалась «Рома».
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