Конкурент Зинченко по «Манчестер Сити» не сможет выйти из тюрьмы до января

Менди обвинен в сексуальных домогательствах

Фото: Marca

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди продолжит пребывание под стражей.

Французскому футболисту в очередной раз отказали в выходе из тюрьмы под залог. Он обвиняется в сексуальных домогательствах по четырем пунктам.

Обвинения были предъявлены еще 26 августа. Судебное заседание по делу пройдет аж 24 января 2022 года. До этого времени Менди будет находиться под арестом, сообщает Daily Mail.

Суд несколько раз отклонял прошение об выходе из тюрьмы под залог.

«Ман Сити» отстранил игрока еще в августе.