Яремчук выйдет в старте «Бенфики» на матч с «Порту»
Конкурента Яремчука заманивают в Англию хорошей зарплатой
Форвард может оказаться в Чемпионшипе
Фото: Benfica
Нападающий «Бенфики» Гонаслу Рамос может сменить клуб зимой и перебраться в Англию.
Предложение игроку сделал клуб из Чемпионшипа «Ноттингем Форест». Ему предлагают хорошую зарплату – выше, чем сейчас, сообщает A Bola.
Пока речь идет об аренде с правом выкупа. «Бенфика» не против уйти. На счету португальца 23 матча и лишь один мяч в этом сезоне.
Напомним, что в «Бенфике» расстались с тренером.
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