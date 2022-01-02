Конкурента Яремчука заманивают в Англию хорошей зарплатой

Форвард может оказаться в Чемпионшипе

Фото: Benfica

Нападающий «Бенфики» Гонаслу Рамос может сменить клуб зимой и перебраться в Англию.

Предложение игроку сделал клуб из Чемпионшипа «Ноттингем Форест». Ему предлагают хорошую зарплату – выше, чем сейчас, сообщает A Bola.

Пока речь идет об аренде с правом выкупа. «Бенфика» не против уйти. На счету португальца 23 матча и лишь один мяч в этом сезоне.

Напомним, что в «Бенфике» расстались с тренером.