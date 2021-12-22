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Конкуренту Зинченко выдвинули уже седьмое обвинение в изнасиловании

У защитника «Манчестер Сити» Менди – серьезные проблемы с законом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:42
Конкуренту Зинченко выдвинули уже седьмое обвинение в изнасиловании
Бенджамен Менди / Фото - Getty Images

Защитник «Манчестер Сити» Бенджамен Менди был обвинен в еще одном эпизоде изнасилования со своим участием. Об этом сообщает BBC.

Таким образом, в общей сложности французу предъявлены обвинения в уже семи подобных случаях. Также футболисту вменяются эпизоды насилия, что имеет сексуальный характер, в отношении пяти женщин.

Менди был арестован в августе 2021 года. Слушание по делу было назначено на январь 2022 года, но было перенесено на более поздний срок.

Ранее сообщалось, что конкурент француза по позиции Александр Зинченко является лучшим игроком «Ман Сити» в сезоне по среднему числу перехватов за матч.

Сергей Стаднюк
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Бенжамен Менди Манчестер Сити

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