Конопля: «Буду ждать своего шанса в матче с Чехией»
Защитник «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал вызов в сборную Украины накануне контрольного матча со сборной Чехии:
«Рад видеть всех ребят. Я приехал сюда, чтобы показывать результат и добиваться целей вместе с командой».
Ты смотрел, наверное, матчи с французами. Какие впечатления от этой игры?
«Очень понравилось, как играла команда. Очень собранно, слаженно. Видно было очень большое желание и мотивацию, потому что все ребята дорабатывали, старались и бились друг за друга».
Сейчас команда обновилась. Приехали вы да и многие парни вовсе могут дебютировать за национальную команды. Выйти в товарищеском матче против сильного противника и показать себя – это должно повышать мотивацию.
«Всегда хочется играть и неважно, товарищеский матч это или нет. Так что все будут ждать своего шанса, и я надеюсь, что тоже его получу».
Что скажешь про Чехию?
«Чехия - слаженная, организованная команда. Тренерский штаб нам еще объяснит подробнее, что и как нам лучше делать, будем пробовать это в игре».
После отборочных игр ЧМ-2022 Александр Петраков немного видоизменил состав своей команды. Тренер отправил домой ряд ведущих футболистов, и вызвал несколько игроков на замену.
Список игроков, которых Петраков сможет задействовать в игре с Чехией.
Товарищеский матч состоится уже завтра, 8 сентября в 21:45.
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