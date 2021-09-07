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Конопля: «Буду ждать своего шанса в матче с Чехией»

Петраков провел ротацию состава перед товарищеской игрой
Футбол Сборная Украины
10:39
Конопля: «Буду ждать своего шанса в матче с Чехией»
Ефим Конопля / фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал вызов в сборную Украины накануне контрольного матча со сборной Чехии:

«Рад видеть всех ребят. Я приехал сюда, чтобы показывать результат и добиваться целей вместе с командой».

Ты смотрел, наверное, матчи с французами. Какие впечатления от этой игры?

«Очень понравилось, как играла команда. Очень собранно, слаженно. Видно было очень большое желание и мотивацию, потому что все ребята дорабатывали, старались и бились друг за друга».

Сейчас команда обновилась. Приехали вы да и многие парни вовсе могут дебютировать за национальную команды. Выйти в товарищеском матче против сильного противника и показать себя – это должно повышать мотивацию.

«Всегда хочется играть и неважно, товарищеский матч это или нет. Так что все будут ждать своего шанса, и я надеюсь, что тоже его получу».

Что скажешь про Чехию?

«Чехия - слаженная, организованная команда. Тренерский штаб нам еще объяснит подробнее, что и как нам лучше делать, будем пробовать это в игре».

После отборочных игр ЧМ-2022 Александр Петраков немного видоизменил состав своей команды. Тренер отправил домой ряд ведущих футболистов, и вызвал несколько игроков на замену.

Список игроков, которых Петраков сможет задействовать в игре с Чехией.

Товарищеский матч состоится уже завтра, 8 сентября в 21:45.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Ефим Конопля Александр Петраков

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