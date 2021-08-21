Пятов, Конопля, и Сикан – в стартовом составе «Шахтера» на матч с «Черноморцем»
Конопля дебютировал за «Шахтер»
Защитник вышел в старте на матч против «Черноморца»
Ефим Конопля / фото - Шахтер
Защитник «Шахтера» Ефим Конопля дебютировал за основную команду «горняков». Воспитанник дончан вышел в стартовом составе на матч против «Черноморца» в 5-м туре УПЛ.
В прошлом сезоне Конопля играл в аренде за «Десну». Защитник провел 22 матча в футболке черниговского клуба, отметившись 6-ю результативными передачами.
Напомним, стало известно, когда Жуниор Мораес вернется в Украину.
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