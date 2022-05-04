Петраков: «Я поддержал инициативу проводить домашние матчи сборной Украины в Польше»
Конопля: «Петраков постійно додає тонусу в заняттях»
Захисник збірної України – про підготовку до матчів плей-офф відбору ЧС-2022
22:02
Юхим Конопля / Фото - FacebookЗахисник збірної України Юхим Конопля в інтервью офіційному сайту УАФ прокоментував роботу команди на початку навчально-тренувального збору в Словенії.
«Головний тренер нам постійно додає тонусу в заняттях. Так і треба, адже мотивація дуже важлива в такий час. У нас ідуть дворазові тренування, звикаємо потроху, адже слід набирати форму».
«Бувають такі вправи, де необхідно замислитися над технікою виконання, а так усе звично, адже ми з Іваном Баштовим (тренер збірної України з фізпідготовки. — Прим. XSPORT) працюємо в одній команді. Ми вже зіграли кілька матчів із «Шахтарем», тому почуваюся я добре, але ще є куди розвиватися».
Нагадаємо, 1 травня збірна України розпочала підготовку до матчів плей-офф відбору ЧС-2022 та Ліги націй.
Поєдинок 1/2 фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України має відбутися 1 червня в Глазго на стадіоні «Хемпден Парк».