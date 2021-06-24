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Конопля: «В «Шахтере» пока не было особых нагрузок»

Защитник «Десны» проходит сборы с «горняками»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:38
Конопля: «В «Шахтере» пока не было особых нагрузок»
Ефим Конопля / Фото: УПЛ

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля высказался о первых сборах с донецкой командой. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

- Пришел уже в свои кондиции?

– Конечно, пришел. Нам дали возможность втянуться. Не было особо больших нагрузок, чтобы чересчур. Как раз все в меру. Дали необходимую нагрузку, которая нужна после отпуска.

- Кто сообщил, что поедешь на сборы с «Шахтером»?

– Позвонил Срна где-то в середине отпуска и сказал: «Ты собираешься с нами». Конечно, был рад и немного взволнован. Я в «Шахтере» практически с самого начала пути, но в первой команде еще не был. Было небольшое волнение, но со временем оно прошло.

- Друзья в «Шахтере» помогают адаптироваться?

– Да, конечно. Мы же все всегда были вместе, небольшая разлука только была, когда я был в «Десне», кто-то в «Мариуполе». Но это никак не мешает нам общаться. Сейчас у нас очень хороший коллектив. Иностранцы хорошо поддерживают контакт, чтобы лучше понимать на поле.

- Успел лично пообщаться с Де Дзерби?

– Лично еще не успел.

Напомним, «Шахтер» проводит первый тренировочный сбор в Австрии.


Петр Приходько
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Теги

Ефим Конопля Шахтер Донецк

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