Кулач: «Не в обиду, но «Шахтер» в прошлом сезоне был одним из самых нестабильных за последние 10 лет»
Коноплянка и Исмаили восстановились после травмы, но занимаются индивидуально
Ветераны «Шахтера» выполняют беговую работу
Исмаили / Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» провел очередную тренировку на первом сборе в Австрии.
Как сообщает пресс-служба «горняков», вингер Евгений Коноплянка и защитник Исмаили восстановились после травмы, но пока занимаются индивидуально.
Оба футболиста выполняют беговую работу.
Напомним, Коноплянка получил травму в марте 2021-го года и пропустил Евро-2020 из-за этого. У Исмаили – рецидив травмы, которую он получил еще прошлым летом.
Ранее стало известно, что «Шахтер» будет выплачивать 18 миллионов евро за Педриньо на протяжении 5-ти лет.
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