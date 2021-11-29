«Ливерпуль» легко разбил «Саутгемптон» на «Энфилде»
Коноплянка мог оказаться в «Ливерпуле». Лично Джеррард и Рождерс связывались с ним
Экс-одноклубник рассказал, как хавбеком интересовались европейские гранды
Евгений Коноплянка / фото - ФК Шахтер
Хавбек «Черноморца» Сергей Кравченко рассказал о футбольной карьере бывшего партнера по «Днепру» Евгения Коноплянки:
«Я думаю, что у него и так отличная карьера. По таланту и мастерству – это Азар. Коноплянка много достиг. Поиграл в «Днепре», «Севилье», «Шальке», «Шахтере» и сборной.
Нельзя говорить, что у него неудачная карьера. Это смешно. У него были все данные для более высокого уровня. Для «Реала», «Барселоны» или «Челси». Но не получилось.
Почему? Ответа нет. У него было предложения от «Ливерпуля», который очень хотел Коноплянку. Ему писал и Роджерс, и лично Джеррард. Не получилось».
Кравченко и Коноплянка вместе защищали цвета «Днепра» с 2010-го по 2015 год.
Напомним, Коноплянка вместе с другой звездой «Шахтера» снялся в украинском фильме.
Комментарии 0