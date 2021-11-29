Коноплянка мог оказаться в «Ливерпуле». Лично Джеррард и Рождерс связывались с ним

Евгений Коноплянка / фото - ФК Шахтер

Хавбек «Черноморца» Сергей Кравченко рассказал о футбольной карьере бывшего партнера по «Днепру» Евгения Коноплянки:

Нельзя говорить, что у него неудачная карьера. Это смешно. У него были все данные для более высокого уровня. Для «Реала», «Барселоны» или «Челси». Но не получилось.

Почему? Ответа нет. У него было предложения от «Ливерпуля», который очень хотел Коноплянку. Ему писал и Роджерс, и лично Джеррард. Не получилось».