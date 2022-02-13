Коноплянка после перехода в «Краковию»: «Я Роналдиньо-младший»

Евгенй Коноплянка / Фото: Краковия

Украинский вингер «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал, почему выбрал себе 80-й номер в новом клубе. Полузащитника цитирует пресс-служба поляков.

Чувствую себя хорошо, я здоров. Травма была 8 месяцев назад, было тяжело, но сейчас я готов.

Теперь хочу напомнить тем, кто забыл обо мне, свои умения. Мой номер? Взял 80-й номер. Помните Роналдиньо в «Милане»? У него был 80-й номер, так что я Роналдиньо-младший».