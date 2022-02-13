Наставник «Краковии»: «Коноплянка хочет вернуться в сборную Украины»
Коноплянка после перехода в «Краковию»: «Я Роналдиньо-младший»
Вингер объяснил, почему взял 80-й номер
13 февраля 08:21
Евгенй Коноплянка / Фото: Краковия
Украинский вингер «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал, почему выбрал себе 80-й номер в новом клубе. Полузащитника цитирует пресс-служба поляков.
«Говорил с президентом и тренером «Краковии», и они сказали, что хотят видеть меня в команде. Приятно, что мы хорошо пообщались. Приятно, когда тебя постоянно звонят и просят приехать.
Чувствую себя хорошо, я здоров. Травма была 8 месяцев назад, было тяжело, но сейчас я готов.
Теперь хочу напомнить тем, кто забыл обо мне, свои умения. Мой номер? Взял 80-й номер. Помните Роналдиньо в «Милане»? У него был 80-й номер, так что я Роналдиньо-младший».
Ранее Коноплянка рассказал, сколько результативных действий в «Краковии» он намерен совершить до конца сезона.
Комментарии 0