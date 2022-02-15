Коноплянка после перехода в «Краковию»: «Я Роналдиньо-младший»
Коноплянка провел первую тренировку за свою новую команду
Украинский вингер 19 февраля может дебютировать в чемпионате Польше
09:19
Евгений Коноплянка / Фото - Cracovia«Краковия» на своем аккаунте в Twitter опубликовала видео первой тренировки украинского полузащитника Евгения Коноплянки с польским коллективом.
Коноплянка может дебютировать за «Краковию» 19 февраля в матче чемпионата Польши против «Ягеллонии».
Pierwszy pełny trening z drużyną zaliczony! @kono10official pic.twitter.com/MXDcQFTKCu— CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) February 14, 2022
Напомним, контракт с вингером подписан сроком на 6 месяцев с возможностью продления еще на один год. Соглашение с «Шахтером» действовало до лета 2022 года. Полякам футболист достался бесплатно.
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