Коноплянка провел полный официальный матч впервые за 2 года и 2 месяца

Принял участие в дерби с «Вислой»

Евгений Коноплянка / Фото: Краковия

Вингер «Краковии» Евгений Коноплянка провел полный матч в рамках чемпионата Польши против «Вислы» (0:0).

Отметим, что это первый полный матч 32-летнего украинца на официальном уровне впервые за 2 года и 2 месяца. Тогда Коноплянка 1-го марта 2020-го года сыграл все 90 минут за «Шахтер» против «Ворсклы» (0:1) в рамках УПЛ.

Коноплянка перешел в «Краковию» из «Шахтера» в начале 2022-го года. Украинец достался полякам бесплатно.

Ранее польские фанаты поддержали Коноплянку, когда в Украине началась война.