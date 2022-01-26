В «Днепре-1» отказались от идеи подписания Коноплянки
Коноплянка разорвет контракт с «Шахтером» в ближайшие дни – источник
Вингер отправится в Турцию или Австрию
Евгений Коноплянка / Фото: Футбол 24
Вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка разорвет контракт с «горняками» в ближайшие дни, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Телеграмм-канале.
«Евгений Коноплянка в ближайшие день-два разорвет контракт с «Шахтером».
Следующей остановкой вингера станет либо австрийская Бундеслига, либо турецкая Суперлига.
ЛАСК гарантирует украинцу место в основе. Это для Коно самое важное. Его главная цель – вернуться в сборную Украины».
Ранее стало известно, что в «Днепре-1» отказались от идеи подписания Коноплянки.
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