Коноплянка разорвет контракт с «Шахтером» в ближайшие дни – источник

Вингер отправится в Турцию или Австрию

Евгений Коноплянка / Фото: Футбол 24

Вингер «Шахтера» Евгений Коноплянка разорвет контракт с «горняками» в ближайшие дни, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Телеграмм-канале.

«Евгений Коноплянка в ближайшие день-два разорвет контракт с «Шахтером».

Следующей остановкой вингера станет либо австрийская Бундеслига, либо турецкая Суперлига.

ЛАСК гарантирует украинцу место в основе. Это для Коно самое важное. Его главная цель – вернуться в сборную Украины».

Ранее стало известно, что в «Днепре-1» отказались от идеи подписания Коноплянки.