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Консейсау договорился о продлении соглашении с «Порту»

Португалец будет руководить «драконами» до лета 2023 года
Футбол В Европе
22:15
Консейсау договорился о продлении соглашении с «Порту»
Сержиу Консейсау / Фото - ronaldo.com
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау продлит соглашение с клубом. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Николо Скира.

Действующий контракт между 46-летним специалистом и «драконами» заканчивается в июне 2021 года. 

Отмечается, что новый контракт между Консейсау и «Порту» будет рассчитан до лета 2023 года. Заработная плата португальца составит около 3 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Консейсау являлся одним из кандидатов на пост наставника «Интера».
Владимир Кириченко
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Теги

Сержиу Консейсау Порту

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