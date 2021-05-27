Сарри и Консейсау – среди претендентов на пост наставника «Интера»
Консейсау договорился о продлении соглашении с «Порту»
Португалец будет руководить «драконами» до лета 2023 года
Сержиу Консейсау / Фото - ronaldo.comГлавный тренер «Порту» Сержиу Консейсау продлит соглашение с клубом. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Николо Скира.
Действующий контракт между 46-летним специалистом и «драконами» заканчивается в июне 2021 года.
Отмечается, что новый контракт между Консейсау и «Порту» будет рассчитан до лета 2023 года. Заработная плата португальца составит около 3 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что Консейсау являлся одним из кандидатов на пост наставника «Интера».
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