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Конте: «Четыре поражения в пяти матчах. Возможно, я недостаточно хорош»

Тренер – о последних неудачах команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:53
Конте: «Четыре поражения в пяти матчах. Возможно, я недостаточно хорош»
Фото: Eurosport

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал BBC поражения команды в последних матчах команды.

«Шпоры» проиграли в перенесенном матче 13-го тура АПЛ, и теперь у них 4 поражения в последних 5 матчах чемпионата.

Мы проиграли 4 из последних 5 матчей. Такова реальность. Никто не заслуживает попасть в такую ситуацию. Я пришел в команду с целью попытаться улучшить положение, но, возможно, я недостаточно хорош.

Это крайне разочаровывающая ситуация. Я усердно работаю, работаю очень много, пытаюсь вывести игроков на их лучший уровень. Я слишком честен для того, чтобы закрывать на все это глаза. В субботу нас ждет очередной матч, и это подходящий момент для того, чтобы оценить ситуацию. Я не привык к такому. Я отдаю все силы, но ничего не меняется.

В последних пяти матчах мы играли так, словно мы идем в зоне вылета, такова реальность. Возможно, что-то не так, и я хочу взять ответственность на себя. Я готов к любому обсуждению. Я стремлюсь помочь клубу с первого дня. Мы много работаем, мы делаем все, что в наших силах, но этого недостаточно. Это раздражает. Впервые в жизни я проиграл 4 из 5 матчей. Возможно, я не так хорош.

Я хочу завершить сезон. Ненавижу проигрывать. Четыре поражения в пяти матчах. Это недопустимо, я не могу это принять».


«Тоттенхэм» опустился на 8-е место в таблице АПЛ.

 

Андрей Усмонов
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Тоттенхэм Антонио Конте

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