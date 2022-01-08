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Конте: «Двери «Тоттенхэма» для Эриксена всегда открыты»

Датчанин находится в поисках нового клуба
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08 января 10:39
Конте: «Двери «Тоттенхэма» для Эриксена всегда открыты»
Антонио Конте и Кристиан Эриксен / фото - FC Inter

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал для Standart ситуацию датского хавбека Кристиана Эриксена:

«В последнее время я не общался с Кристианом. Здорово видеть, что он занимается на поле и работает с мячом.

Мы говорим об очень сильном футболисте. Но, что еще важнее, это прекрасный человек. То, что случилось летом, – это не очень хорошо. Это было плохо и для тех, кто работал с Эриксеном, и для тех, кто его знает.

В тот момент я испугался. Прекрасно видеть, что он готовится снова выйти на поле, это отличные новости. Думаю, для Кристиана дверь всегда открыта». 

Эриксен провел в лондонском клубе долгих 7 лет, пока не перешел в «Интер» под руководство как раз-таки Антонио Конте.

Сейчас полузащитник находится без клуба, но активно ищет новое место трудоустройства. Сам Эриксен заявил, что планирует сыграть за Данию на чемпионате мира 2022.

Павел Харченко
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Теги

Антонио Конте Кристиан Эриксен Тоттенхэм

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