Конте: «Двери «Тоттенхэма» для Эриксена всегда открыты»

Антонио Конте и Кристиан Эриксен / фото - FC Inter

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал для Standart ситуацию датского хавбека Кристиана Эриксена:

Мы говорим об очень сильном футболисте. Но, что еще важнее, это прекрасный человек. То, что случилось летом, – это не очень хорошо. Это было плохо и для тех, кто работал с Эриксеном, и для тех, кто его знает.

В тот момент я испугался. Прекрасно видеть, что он готовится снова выйти на поле, это отличные новости. Думаю, для Кристиана дверь всегда открыта».