Гвардиола подколол «Ливерпуль» после вопроса о величии мерсисайдского клуба
Конте: «Гвардиола создал монстра»
Речь о команде топового наставника
18:01
Антонио Конте / Фото: Twitter
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Его цитирует Daily Mail.
«Я согласен с Пепом, когда он сказал, что деньги – это не единственная важная вещь.
Пеп для меня самый лучший, он очень упорно работал со своими игроками.
Он создал монстра, действительно хорошую команду, и вы можете увидеть его работу.
В то же время деньги важны для повышения качества и уровня вашей команды»
Ранее Гвардиола установил исторический рекорд с «Ман Сити» в рамках АПЛ.