Конте: «Гвардиола создал монстра»

Антонио Конте / Фото: Twitter

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Его цитирует Daily Mail.

Пеп для меня самый лучший, он очень упорно работал со своими игроками.

Он создал монстра, действительно хорошую команду, и вы можете увидеть его работу.

В то же время деньги важны для повышения качества и уровня вашей команды»