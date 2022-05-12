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Конте: «Гвардиола создал монстра»

Речь о команде топового наставника
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18:01
Конте: «Гвардиола создал монстра»
Антонио Конте / Фото: Twitter

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Его цитирует Daily Mail.

«Я согласен с Пепом, когда он сказал, что деньги – это не единственная важная вещь.

Пеп для меня самый лучший, он очень упорно работал со своими игроками.

Он создал монстра, действительно хорошую команду, и вы можете увидеть его работу.

В то же время деньги важны для повышения качества и уровня вашей команды»

Ранее Гвардиола установил исторический рекорд с «Ман Сити» в рамках АПЛ.

Петр Приходько
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Теги

Антонио Конте Хосеп Гвардиола Манчестер Сити

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