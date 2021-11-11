Конте и Моуриньо – в топе. Рейтинг самых дорогих увольнений главных тренеров

Их отставки обошлись клубам в круглую сумму

Моуриньо и Конте / Фото: Getty Images

Ресурс The Sun составил рейтинг самых дорогостоящих для клубов увольнений главных тренеров.

На 10-м месте появился Рональд Куман, которому «Барселона» выплатила почти 12 миллионов евро за досрочное увольнение.

На 5-м месте бывший тренер сборной России Фабио Капелло, которому РФС выплатил 15,6 миллиона евро после увольнения. Четвертый – Луиш Фелипе Сколари – ему «Челси» выплатил 16 миллионов.

Третий – Лоран Блан, который получил от ПСЖ в 2016-м почти 20 миллионов евро. На втором месте – Жозе Моуриньо, МЮ выплатил ему компенсацию в размере 23 миллиона евро.

Лидером является Антонио Конте, который в 2018-м получил от «Челси» рекордных 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Конте ввел в «Тоттенхэме» строгое питание и указал некоторым игрокам на лишний вес.