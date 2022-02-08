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Конте: «Кейн футболист мирового класса, но я стараюсь помочь ему стать еще и еще сильнее»

Форвард хочет уйти
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:19
Конте: «Кейн футболист мирового класса, но я стараюсь помочь ему стать еще и еще сильнее»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался Sky Sports об игре форварда команды Харри Кейна.

«Харри Кейн важен для нас, он должен быть главной фигурой в атаке. Мы стараемся работать с ним над многими аспектами. Думаю, любой футболист может прибавлять, пока не закончит карьеру.

Мы говорим о действительно славном парне, который с усердием работает на тренировках каждый день. Он всегда готов помочь товарищам, поговорить о футболе, всегда готов стать сильнее и попробовать новые тактические варианты.

Это футболист мирового класса, но я стараюсь помочь ему стать еще и еще сильнее.

Меня не волновало то, что он мало забивал. Он играл на очень хорошем уровне, много работал. Он не эгоист на поле. А теперь, когда он снова забивает, я рад за него и за команду».


Ранее Кейн рассказал, что очень ценит вклад в команду Конте.

Форвард хочет уйти из команды летом.

Андрей Усмонов
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Тоттенхэм Харри Кейн

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