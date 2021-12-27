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Конте: «Мне нравится снова видеть «Интер» на вершине в Италии»

Тренер «Тоттенхэма» считает, что заложил фундамент успеха «нерадзурри»
Футбол Серия А (Италия)
11:28
Конте: «Мне нравится снова видеть «Интер» на вершине в Италии»
Фото: Football-Italia

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о положении «Интера», который лидирует в Серии А, и не исключил возвращения. Слова тренера приводит Sky Sports.

«Мне нравится снова видеть «Интер» на вершине, потому что я думаю, что это продолжение той работы, которую мы начали, и эта работа используется наилучшим образом.

Думаю, я заложил основы для клуба, чтобы на долгие годы построить что-то значимое. Тогда, может быть, я когда-нибудь вернусь, чтобы снова изменить ситуацию».


Конте ушел из «Интера» прошлым летом. Уже осенью он возглавил «Тоттенхэм».

Андрей Усмонов
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Интер Антонио Конте

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