«Тоттенхэм» готов обменять Кейна на форварда «Ман Сити» с огромной доплатой
Конте может вернуться в Лондон
«Тоттенхэм» намерен посоревноваться с «Реалом» за итальянского специалиста
20:19
Антонио Конте / Фото: allballerzone.com
Экс-наставник «Интера» Антонио Конте может возглавить «Тоттенхэм», сообщает Football Italia.
В предложении «шпор» есть опция, которая может поспособствовать положительному исходу переговоров с итальянцем. Если Конте возглавит «Тоттенхэм», лондонцы наймут бывшего спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, с которым у Конте сохранились хорошие отношения. Отметим, что с 2016 по 2018 год итальянец работал в лондонском «Челси».
Ранее стало известно о переговорах Конте с мадридским «Реалом».
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