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Конте может вернуться в Лондон

«Тоттенхэм» намерен посоревноваться с «Реалом» за итальянского специалиста
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:19
Конте может вернуться в Лондон
Антонио Конте / Фото: allballerzone.com

Экс-наставник «Интера» Антонио Конте может возглавить «Тоттенхэм», сообщает Football Italia.

В предложении «шпор» есть опция, которая может поспособствовать положительному исходу переговоров с итальянцем. Если Конте возглавит «Тоттенхэм», лондонцы наймут бывшего спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи, с которым у Конте сохранились хорошие отношения. Отметим, что с 2016 по 2018 год итальянец работал в лондонском «Челси».

Ранее стало известно о переговорах Конте с мадридским «Реалом». 


Олег Шумейко-младший
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Тоттенхэм Антонио Конте

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