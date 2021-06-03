Конте намекнул, что готов поработать в «Тоттенхэме»

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Бывший тренер «Интера» Антонио Конте намекнул, что готов к работе в «Тоттенхэме». Слова тренера приводит The Guardian.

Он силен физически, хорош с мячом и без мяча. Он силен в верховых единоборствах. Кейн - полноценный игрок. Он - один из лучших нападающих в мире. Если вы решите купить его сейчас, он будет стоить не менее 100 млн фунтов. Если я вижу такую цену, я понимаю, что это стоящий нападающий».