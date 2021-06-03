Конте вступил в переговоры с «Тоттенхэмом»
Конте намекнул, что готов поработать в «Тоттенхэме»
Правда, тренер хочет сохранить Кейна
11:14
Фото: Sky Sport Italia
Бывший тренер «Интера» Антонио Конте намекнул, что готов к работе в «Тоттенхэме». Слова тренера приводит The Guardian.
«Тоттенхэм» - действительно хорошая команда, если сможет удержать всех игроков. Для меня Кейн сейчас один из лучших нападающих в мире. Если бы мне пришлось купить одного форварда, я бы выбрал его.
Он силен физически, хорош с мячом и без мяча. Он силен в верховых единоборствах. Кейн - полноценный игрок. Он - один из лучших нападающих в мире. Если вы решите купить его сейчас, он будет стоить не менее 100 млн фунтов. Если я вижу такую цену, я понимаю, что это стоящий нападающий».
Кейн, правда, собрался уйти из команды уже летом. На него претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».
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