Конте – о ничьей с «Ливерпулем»: «Мы играли против топ-соперника, но разочарованы только одним очком»

Антони Конте / Фото: Getty Images

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о ничьей с «Ливерпулем» (2:2) в 18-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

У нас был план, и он заключался не просто в том, чтобы защищаться. Я говорил, что, владея мячом, мы способны создать «Ливерпулю» проблемы. Так оно и было.

Я не хочу говорить о решении судьи. Думаю, обе команды провели хороший матч. Харри Кейн сыграл хорошо, забил жизненно важный гол и мог забить еще. Он важен для нас».