В драматичном матче «Тоттенхэм» не сумел дожать «Ливерпуль»
Конте – о ничьей с «Ливерпулем»: «Мы играли против топ-соперника, но разочарованы только одним очком»
В концовке «Тоттенхэм» был в большинстве
19 декабря 22:45
Антони Конте / Фото: Getty Images
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о ничьей с «Ливерпулем» (2:2) в 18-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.
«Захватывающий матч, мы имели много возможностей для того, чтобы забить и одержать победу. Мы должны быть слегка огорчены из-за ничьей. Но, конечно, мы играли против сильного соперника.
У нас был план, и он заключался не просто в том, чтобы защищаться. Я говорил, что, владея мячом, мы способны создать «Ливерпулю» проблемы. Так оно и было.
Я не хочу говорить о решении судьи. Думаю, обе команды провели хороший матч. Харри Кейн сыграл хорошо, забил жизненно важный гол и мог забить еще. Он важен для нас».
Напомним, «Тоттенхэм» остался на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ, но у команды Конте есть целых три матча в запасе.
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