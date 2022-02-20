Гвардиола: «Конте доказал, что если на него полагаться, его команду ждет успех»
Конте – о победе над «Манчестер Сити»: «Тоттенхэм – одна из самых трудолюбивых команд, которыми я руководил»
«Шпоры» вернули интригу в чемпионскую гонку АПЛ
08:15
Антонио Конте / Фото: ВВС
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о победе своей команды над «Манчестер Сити» (3:2) в 26-м туре АПЛ. Специалиста цитирует ВВС.
«Мы провели хорошую игру и следовали плану. «Манчестер Сити» владел мячом с 65-й до 70-й минуты, поэтому нам нужно было действовать тактически. Но даже при защите нашей первой мыслью должна быть атака. Мы создали моменты и забили хорошие голы фантастической команде. Эта победа придаст нам больше уверенности. Играть с «Манчестер Сити» после трех поражений подряд было непросто. Только одной победы недостаточно. Не забывайте, что мы потерпели три поражения. Но победа над «Манчестер Сити» — это очень хорошо. У нас есть много возможностей для того, чтобы стать лучше. Это одна из самых трудолюбивых команд, которыми я руководил в своей карьере».
В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» опережает «Ливерпуль» на 6 очков, но у команды Юргена Клоппа есть матч в запасе. Чемпионская интрига снова жива?
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