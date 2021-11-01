Конте получит 15 миллионов евро в «Тоттенхэме»

Итальянец подпишет контракт на 1,5 года

Фото: BBC

«Тоттенхэм» назначит главным тренером Антонио Конте.

Стороны согласовали контракт на 1,5 года. За это время он получит 15 миллионов евро, сообщает gianlucadimarzio.com.

На этом посту он сменит Нуну Эшпириту Санту, которого клуб уволил накануне. Итальянец уже в Лондоне и подписывает последние бумаги.

Вскоре о назначении должны объявить.

Конте также вел переговоры с «Манчестер Юнайтед».