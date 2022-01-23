Конте – после 0:2 с «Челси»: «Нужны годы, чтобы изменить ситуацию в «Тоттенхэме»

Антонио Конте / фото - BBC

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал для ВВС поражение от «Челси» (0:2) в матче 23-го тура АПЛ:

Я сконцентрирован на том, чтобы работать до конца. У нас четыре месяца чтобы попробовать и отдать все силы. Но если мы думаем, что ситуация решится за нынешнее трансферное окно, то это не реальность. Нужно много лет. Пора начинать.

Нужно продавать или отдавать в аренду игроков, и это сложно. Затем нужно найти подходящих футболистов. Этот процесс нужно начать, но потребуется много лет. Легко не будет. Я говорил с руководством, и я полностью вовлечен в работу. Хочу улучшить ситуацию на поле.

Я наслаждаюсь временем в «Тоттенхэме». У нас есть четыре месяца, чтобы поработать и добиться наилучшего результата. Горжусь усилиями, которые приложила команда. Иногда можно выкладываться на 100%, и этого не будет достаточно».