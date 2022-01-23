Конте – после 0:2 с «Челси»: «Нужны годы, чтобы изменить ситуацию в «Тоттенхэме»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал для ВВС поражение от «Челси» (0:2) в матче 23-го тура АПЛ:
«Это неправильный момент, чтобы говорить на тему трансферов. Клуб очень хорошо знает, что я думаю. Сократить отставание за одно трансферное окно невозможно. За последние годы мы очень сильно отстали. Непросто найти решение за короткое время.
Я сконцентрирован на том, чтобы работать до конца. У нас четыре месяца чтобы попробовать и отдать все силы. Но если мы думаем, что ситуация решится за нынешнее трансферное окно, то это не реальность. Нужно много лет. Пора начинать.
Нужно продавать или отдавать в аренду игроков, и это сложно. Затем нужно найти подходящих футболистов. Этот процесс нужно начать, но потребуется много лет. Легко не будет. Я говорил с руководством, и я полностью вовлечен в работу. Хочу улучшить ситуацию на поле.
Я наслаждаюсь временем в «Тоттенхэме». У нас есть четыре месяца, чтобы поработать и добиться наилучшего результата. Горжусь усилиями, которые приложила команда. Иногда можно выкладываться на 100%, и этого не будет достаточно».
«Шпоры» впервые проиграли в АПЛ при итальянце. До этого лондонцы не знали поражений в 9-ти матчах под руководством Конте.
Напомним, «Тоттенхэм» заплатит 20 миллионов фунтов за лидера «Вулверхэмптона».
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