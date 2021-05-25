Итальянский журналист: «Де Дзерби уступает только Аллегри, Сарри и Конте. В «Шахтере» у него будет успех»
Конте: «Посвящаю титул чемпиона Италии себе»
«Интер» стал первым в Серии А в завершившемся сезоне
07:32
Антонио Конте / Фото: Twitter
Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о победе своей команды в Серии А. Слова специалиста приводит Daily Mail.
«Посвящаю титул себе. Потому что я знаю, что это был непростой путь за эти последние два года. Мне пришлось выложиться на максимум. Были моменты, когда я сомневался в каких-то вещах, сомневался в себе. Но мы оказались достаточно сильны, чтобы через это пройти.
Все были в порядке, даже я. Думаю, это был правильный конец выдающегося сезона. Мы набрали 91 очко, забили больше 90 голов. Лучшая защита, второе по результативности нападение. Мы сделали нечто прекрасное и важное».
Напомним, в последнем туре Серии А «Интер» дома разгромил «Удинезе» (5:1).
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