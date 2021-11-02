Конте: «Рад вновь тренировать в АПЛ клуб с амбициями вернуться на вершину»
Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на свое назначение у руля клуба.
Слова итальянца приводит пресс-служба «шпор»:
Я невероятно рад вернуться к работе главным тренером, так еще и в АПЛ в клуб, у которого амбиции вновь вернуться на вершину. У «Тоттенхэма» шикарная инфраструктура и один из лучших стадионов в мире.
Мне не терпится взяться за работу, чтобы привнести коллективу и болельщикам ту страсть, менталитет и решимость, которые были присущи мне в моей игровой и тренерской карьере.
Летом нам не удалось договориться о сотрудничестве, ведь я только расстался с «Интером» и чувствовал, что время вернуться к работе еще не пришло. Но заразительный энтузиазм и решимость Даниэля Леви, который хотел доверить мне это место, сыграли свою роль. Теперь, когда возможность вернулась, я решил ею воспользоваться.
Напомним, что Конте сменил португальца Нуну Эшпириту Санту, которого уволили в связи с неудовлетворительными результатами.
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