Конте: «Рад вновь тренировать в АПЛ клуб с амбициями вернуться на вершину»

Антонио Конте / Фото: Twitter Тоттенхэма

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на свое назначение у руля клуба.



Слова итальянца приводит пресс-служба «шпор»:

Мне не терпится взяться за работу, чтобы привнести коллективу и болельщикам ту страсть, менталитет и решимость, которые были присущи мне в моей игровой и тренерской карьере.

Летом нам не удалось договориться о сотрудничестве, ведь я только расстался с «Интером» и чувствовал, что время вернуться к работе еще не пришло. Но заразительный энтузиазм и решимость Даниэля Леви, который хотел доверить мне это место, сыграли свою роль. Теперь, когда возможность вернулась, я решил ею воспользоваться.