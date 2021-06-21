Конте рассказал, где проведет следующий сезон

Коуч решил, что лучше остаться без работы, чем тренировать «Тоттенхэм»

Антонио Конте / фото - Eurosport

Итальянский специалист Антонио Конте, выигравший в минувшем сезоне Серию А с миланским «Интером», рассказал Football-Italia, чем будет заниматься в следующем сезоне:

«Да, у меня будет нежелательный год творческого отпуска. Это будет год, когда я постараюсь учиться и продолжу исследовать различные тенденции. Я хочу максимально использовать эту нежелательную ситуацию. Но это нормально, я воспользуюсь этим временем, чтобы побыть с семьей и посмотреть футбол, который всегда меняется и развивается».

После «скудетто» с «Интером» Конте разорвал контракт с клубом, из-за финансовых проблем боссов «нерадзурри». Казалось, что такой качественный специалист быстро найдет себе новое место работы, но дела пошли не так, как все ожидали. Сначала, Конте вел переговоры с «Реалом», но «сливочные» решили назначить проверенного Карло Анчелотти, принесшего «королевскому клубу» долгожданную «Десиму» в 2014 году.

Вскоре, появилась информация о возможном назначении 51-летнего тренера в «Тоттенхэм», но видимо итальянца не заинтересовал проект клуба.

Таким образом, Конте следующий сезон проведет отдыхая, и вернется к работе, когда появится перспективный вариант.

Напомним, одна из причин срыва переговоров Конте с «Реалом» – недовольство игроков «сливочных».