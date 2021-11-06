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Конте: «Сейчас «Тоттенхэм» не готов бороться за титул в АПЛ»

«Шпоры» находятся на 9-м месте с 15-ю очками
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:25
Конте: «Сейчас «Тоттенхэм» не готов бороться за титул в АПЛ»
Антонио Конте / Фото: Twitter

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о шансах своей команды на титул в АПЛ. Его слова приводит ESPN.

«Сейчас как минимум 4 команды в Премьер-лиге оторвались от остальных. Это должно стимулировать нас работать усерднее, чтобы сокращать отставание и думать о том, что мы должны быть конкурентоспособными и попытаться бороться за титул.

В данный момент, честно, я не могу сказать вам, что эта команда готова бороться за титул. Сейчас есть много команд, которые более стабильны. Но не клубы, потому что этот клуб суперстабилен.

Но на поле необходимо поработать, чтобы повысить наш уровень и попытаться приблизиться к тем командам, которые показывают, что очень-очень сильны.

По этой причине, повторюсь, нам нужно время. Но я не боюсь, потому что я всегда упорно работал ради достижения цели. Я хотел отпраздновать титул со своими клубами.

В то же время нужно правильно оценивать реальность. Но мы должны сконцентрироваться на настоящем и ставить цели на будущее, чтобы вместе построить что-то большое»


В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» находится на 9-м месте с 15-ю очками.

Петр Приходько
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Тоттенхэм Антонио Конте

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