«Тоттенхэм» в ближайшие часы объявит о назначении Конте
Конте составил список трансферных целей «Тоттенхэма». Влахович – на подходе
Лондонский клуб намерен усилиться в зимнее трансферное окно
10:33
Антони Конте / Фото - TwitterИтальянский наставник Антонио Конте в ближайшее время официально будет представлен в качестве нового главного тренера «Тоттенхэма».
Специалист намерен усилить состав лондонской команды в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Одной из основных трансферных целей нового наставника «шпор» – форвард «Фиорентины» Душан Влахович.
Ранее сообщалось, что «фиалки» готовы отпустить форварда зимой за 60 миллионов евро.
Также Конте намерен приобрести хавбека «Милана» Франка Кессье и защитников Стефана де Врея («Интер») и Мануэля Ладзари («Лацио»).
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