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Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса

Конте стал первым тренером «Тоттенхэма», не проигравшим в семи первых матчах в АПЛ

Итальянец сможет помочь лондонцам пополнить трофейный кабинет?
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:27
Конте стал первым тренером «Тоттенхэма», не проигравшим в семи первых матчах в АПЛ
Антонио Конте / фото - Marca

В матче 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

Этот матч стал седьмым в английском чемпионате для «шпор» под руководством Антонио Конте.

Итальянец смог установить уникальное достижение у руля лондонской команды – стал первым тренером, при котором клуб не проиграл в первых семи матчах под его руководством, сообщает OPTA.

За эти семь встреч «Тоттенхэм» одержал 4 победы и трижды сыграл вничью.

«Шпоры» при итальянце также вылетели из Лиги конференций, но случилось это из-за технических причин.

Напомним, британское издание назвало трансфер Реброва – худшим в истории «Тоттенхэма».

Павел Харченко
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Тоттенхэм Антонио Конте

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