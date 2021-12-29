Конте стал первым тренером «Тоттенхэма», не проигравшим в семи первых матчах в АПЛ

Итальянец сможет помочь лондонцам пополнить трофейный кабинет?

Антонио Конте / фото - Marca

В матче 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

Этот матч стал седьмым в английском чемпионате для «шпор» под руководством Антонио Конте.

Итальянец смог установить уникальное достижение у руля лондонской команды – стал первым тренером, при котором клуб не проиграл в первых семи матчах под его руководством, сообщает OPTA.

За эти семь встреч «Тоттенхэм» одержал 4 победы и трижды сыграл вничью.

«Шпоры» при итальянце также вылетели из Лиги конференций, но случилось это из-за технических причин.

Напомним, британское издание назвало трансфер Реброва – худшим в истории «Тоттенхэма».