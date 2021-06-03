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Конте станет у руля «Тоттенхэма». Стороны достигли соглашения

Итальянский специалист вскоре будет представлен официально
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:41
Конте станет у руля «Тоттенхэма». Стороны достигли соглашения
Антонио Конте / Фото - teamtalk.com
Новым наставником лондонского «Тоттенхэма» станет Антонио Конте. Об этом сообщает talkSPORT.

В клубе уверены, что сторонам удалось прийти к соглашению, и сделка вскоре будет официально заключена. Сообщается, что «шпоры» подпишут контракт с бывшим спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Конте хотел работать с ним в новом клубе.

Напомним, что Конте уже работал в Англии – с 2016 по 2018 год он возглавлял лондонский «Челси» и выиграл с командой АПЛ и Кубок Англии.

Ранее Конте намекнул, что готов к работе в «Тоттенхэме».
Владимир Кириченко
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Антонио Конте Тоттенхэм

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