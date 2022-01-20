Конте: «Тоттенхэм» показал, что сдаваться не хочет»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал BBC победу над «Лестером» (3:2) в матче АПЛ. Его команда забила дважды в компенсированное время.

Игрокам хорошо известно, какой должна быть наша философия. Мы должны сражаться до конца и стараться при этом добиться нужного результата.

Поражение в сегодняшней игре было бы неправильным. У нас было очень много моментов, нам не везло, когда мы пропускали голы. Но мы верили до конца. Мы хотели три очка и заслужили их.

Мне сложно говорить о том, какая у нас цель. У нас впереди длинный путь, сейчас нужно работать. Мы знаем, что нужно биться за каждый результат. Будет очень тяжело, учитывая уровень турнира».