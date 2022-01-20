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Конте: «Тоттенхэм» показал, что сдаваться не хочет»

«Шпоры» дважды забили в компенсированное время
Футбол Премьер-Лига (Англия)
11:10
Конте: «Тоттенхэм» показал, что сдаваться не хочет»
Фото: Sky Sports

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал BBC победу над «Лестером» (3:2) в матче АПЛ. Его команда забила дважды в компенсированное время.

«Думаю, мы показали, что сдаваться не хотим. Никогда.

Игрокам хорошо известно, какой должна быть наша философия. Мы должны сражаться до конца и стараться при этом добиться нужного результата.

Поражение в сегодняшней игре было бы неправильным. У нас было очень много моментов, нам не везло, когда мы пропускали голы. Но мы верили до конца. Мы хотели три очка и заслужили их.

Мне сложно говорить о том, какая у нас цель. У нас впереди длинный путь, сейчас нужно работать. Мы знаем, что нужно биться за каждый результат. Будет очень тяжело, учитывая уровень турнира».


«Тоттенхэм» находится на расстоянии одной победы от зоны ЛЧ.

Андрей Усмонов
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Тоттенхэм Лестер Сити Антонио Конте

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