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Конте: «В АПЛ есть монстры, а есть «Тоттенхэм»

Тренер не считает свою команду топовой
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:02
Конте: «В АПЛ есть монстры, а есть «Тоттенхэм»
Антонио Конте / Фото: Twitter

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не считает свою команду топовой. Его цитирует Daily Mail.

«Ситуация в Англии очень ясна. Здесь есть монстры, а есть «Тоттенхэм» и «Арсенал». Это может означать, что они сделали что-то невероятное, чтобы преодолеть МЮ. Но только это.

Чтобы выиграть титул, «Тоттенхэму» нужно время и терпение. Нельзя думать, что вы сможете изменить ситуацию только за одно трансферное окно или один сезон. Надо быть реалистом. Честность всегда важна для людей».

Ранее Конте высказался о главном тренер «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

Петр Приходько
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Антонио Конте Тоттенхэм

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