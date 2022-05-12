Конте: «В АПЛ есть монстры, а есть «Тоттенхэм»

Антонио Конте / Фото: Twitter

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не считает свою команду топовой. Его цитирует Daily Mail.

Чтобы выиграть титул, «Тоттенхэму» нужно время и терпение. Нельзя думать, что вы сможете изменить ситуацию только за одно трансферное окно или один сезон. Надо быть реалистом. Честность всегда важна для людей».