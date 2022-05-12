Конте: «Гвардиола создал монстра»
Конте: «В АПЛ есть монстры, а есть «Тоттенхэм»
Тренер не считает свою команду топовой
19:02
Антонио Конте / Фото: Twitter
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не считает свою команду топовой. Его цитирует Daily Mail.
«Ситуация в Англии очень ясна. Здесь есть монстры, а есть «Тоттенхэм» и «Арсенал». Это может означать, что они сделали что-то невероятное, чтобы преодолеть МЮ. Но только это.
Чтобы выиграть титул, «Тоттенхэму» нужно время и терпение. Нельзя думать, что вы сможете изменить ситуацию только за одно трансферное окно или один сезон. Надо быть реалистом. Честность всегда важна для людей».
Ранее Конте высказался о главном тренер «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.