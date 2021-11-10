Конте ввел в «Тоттенхэме» строгое питание. Запретил майонез и кетчуп, некоторым указал, что у них есть лишний вес

Новый тренер «шпор» решил посадить команду на диету

Антонио Конте / Фото: Getty Images

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ввел в команде строгое питание, сообщает The Athletic.



По информации источника, наставник запретил употреблять игрокам кетчуп и майонез, ввел обязательный общекомандный обед, приказал убрать из меню сэндвичи и тяжелую еду. Кроме того, Конте попросил поваров давать команде меньше сока, а в пищу будут добавлять меньше сливочного и подсолнечного масла.

Также Конте указал некоторым футболистам, что у них есть лишний вес.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» расположился на 9-м месте. После прихода Конте команда провела уже два матча: победила «Виттесс» (3:2) в Лиге конференций, а также сыграла вничью с «Эвертоном» (0:0) в чемпионате Англии.