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Конте: «Я устраивал перестройки в командах всю свою карьеру»
Тренер высказался о работе в «Тоттенхэме»
19:35
Антонио Конте / Фото: Twitter
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о работе в лондонском клубе. Его слова приводит Football Italia.
«Я никогда не боялся вызовов. Мне достаточно, если вероятность победить – 1%. Я никогда не брался за команды, взявшие титул в прошлом сезоне. Я устраивал перестройки всю свою карьеру.
«Ювентус» закончил седьмым, «Челси» – 10-м, «Интер» – 4-м. Знаю, что в этот раз потребуется терпение. Я выполнил свою работу в Милане.
Нелегко приходить в команду посреди сезона».
В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» находится на 7-м месте.
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