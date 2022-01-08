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Конте: «Я всегда буду говорить своим игрокам правду»
Наставник «Тоттенхэма» не будет лгать подопечным
08 января 07:50
Антонио Конте / фото - Getty Images
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что всегда будет говорить правду футболистам своего клуба.
Слова Конте приводит The Guardian:
«Когда я был игроком, ненавидел тренера, который лгал мне, чтобы сохранить спокойствие и хорошие отношения. Если игроки хотят стать лучше, важно, чтобы они каждый раз прислушивались к правде. После поражения можно узнать больше, чем после победы, и мои игроки очень хорошо знают, что я всегда буду говорить им правду, потому что с правдой можно стать лучше. С хорошей ложью нельзя долго жить».
В первом полуфинальном матче Кубка Лиги «Челси» в родных стенах переиграл «Тоттенхэм».
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